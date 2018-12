Matthijs de Ligt, l'Europa bussa alla porta del nuovo fenomeno NxGn

De Ligt è uno dei giocatori più importanti usciti dalle giovanili dell'Ajax nell'ultimo decennio: tutti sognano di averlo.

Non solo la morte e le tasse. Di sicuro c'è anche il settore giovanile dell'Ajax, sempre pronto a sfornare nuovi, incredibili, talenti.

I giganti della Eredivisie hanno cresciuto una serie di prospettive nazionali nel corso degli anni: il difensore Matthijs de Ligt è l'ultimo di una lunga serie di stelle sbocciate nella capitale olandese prima di conquistare il mondo del calcio.



Forte fisicamente e mentalmente, veloce e tecnicamente abile, De Ligt è diventato imprescindibile nella prima squadra dell'Ajax delle ultime due stagioni.



Nel 2017/18, De Ligt ha fatto registrare una media di 63 passaggi a partita in Eredivisie. Ha completato 1.730 passaggi brevi la scorsa stagione, 95 in più rispetto a qualsiasi altro giocatore del campionato olandese.

Queste statistiche sono migliorate solo durante la prima metà della stagione in corso. De Ligt ora completa circa 69 passaggi per partita, con una precisione di passaggio del 92%.



Nonostante sia estremamente bravo nel possesso, De Ligt ha dimostrato che si sta evolvendo in più di un semplice libero. Finora in questa stagione l'internazionale olandese ha effettuato 3.5 salvataggi e vinto 2,7 duelli aerei per partita in questa stagione, e le sue prestazioni imponenti hanno aiutato la sua squadra a raggiungere gli ottavi della Champions League per la prima volta in 15 anni.



I suoi progressi, ovviamente, non sono passati inosservati. Le voci di Barcellona, ​​Bayern Monaco e Juventus sono stati prevalenti negli ultimi mesi, ma l'élite europea è stata avvertita che dovrà pagare una cifra astronomica se desidera allontanarlo da Amsterdam.



"A 19 anni, è già eccezionale" ha detto la leggenda dell'Ajax Litmanen. "Riuscite a immaginare come sarà a 23 anni? Quando lascerà l'Ajax, sarà il difensore più costoso della storia". La squadra più probabile per il suo futuro sembra essere il Barcellona, visti gli ottimi rapporti tra i due club.





Una mossa del genere sarebbe una sorta di naturale passo successivo per l'adolescente, il quale crede come il suo gioco si possa paragonare a Gerard Pique.



"Sono simile a lui" ha detto. "Mi piace portare la palla fuori area. Difensivamente sono forte e, come Gerard, ho anche iniziato come centrocampista. Lo stile di gioco dell'Ajax è simile a quello di Barcellona. Pressing alto, una linea alta difensiva e un alto livello di possesso palla".



Dopo un 2018 piuttosto monumentale, De Ligt ha il mondo ai suoi piedi. Dove lo porterà il 2019?