Un altro italiano alla conquista di Wolfsburg: Matteo Mazzone, lo specialista del goal

Con l'Under-17 dei Lupi sta sorprendendo tutti, ma ha una specialità particolare: i goal da centrocampo. Classe 2005, ma già tantissima personalità.

Questione di feeling. Nel 2009, quando il Wolfsburg ha fatto la storia vincendo la Bundesliga, in difesa contava sul muro Andrea Barzagli e anche su Zaccardo. Nel 2015, quando vinceva la DFB-Pokal e la Supercoppa, sulla fascia destra correva Daniel Caligiuri. Insomma, nella città della Volkswagen i calciatori italiani riescono ad avere un discreto successo. E nell’Under-17 del club della Bassa Sassonia c’è un giovane talento che punta a ripetere le gesta dei suoi connazionali.

Anche se è nato a Wolfsburg ed è di fatto tedesco, nelle vene di Matteo Mazzone scorre sangue italiano. Tedesco di terza generazione: come ha raccontato la ‘Gazzetta dello Sport’, era stato il nonno ad emigrare da Benevento in Germania a cercare fortuna. Matteo è cresciuto nella Lupo Martini Wolfsburg, la squadra della città fondata dagli immigrati italiani. Presto è stato notato dai veri ‘Lupi’, ‘Die Wölfe’, che lo hanno portato nella propria Academy.

Classe 2005, ha iniziato a far parlare di sé a settembre a livello nazionale quando ha incredibilmente segnato due goal direttamente da calcio d’inizio nel giro di due settimane. Uno con l’Under-16 contro i pari età l’Amburgo, l’altro a livello di Under-17 contro l’Hertha Zehlendorf. Pronti, via. Un cannone al posto del destro. Il secondo, arrivato dopo 3 secondi di gioco. Fulminante. Wolfsburg l’ha ovviamente proposto alla trasmissione ‘Sportschau’ come papabile goal più bello del mese in Germania.

Hey, @sportschau 👋! Sucht ihr noch Kandidaten für das Tor des Monats September? Ihr solltet euch Matteo Mazzone aus unserer U17 notieren. 🐺🔥#VfLWolfsburg pic.twitter.com/8yMrCRFTkc — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) September 17, 2021

Intuizioni, colpi di estro, riconosciuti anche dall’allenatore Daniel Bauer: “Noi dello staff tecnico abbiamo poco a che fare con i goal da calcio d’inizio - riporta ‘Sport Buzzer’ - "È tutta farina del suo sacco. Ci piace vederlo perché esigiamo e incoraggiamo l'iniziativa e l'individualità".

Di certo al giovane Mazzone non mancano. Con 7 goal in 5 giornate, è uno dei capocannonieri della B-Junioren Nord/Nordost, il campionato regionale Under-17 a cui partecipa il Wolfsburg. Si sta facendo sempre più conoscere in Germania, gioca con il numero 9, in una squadra che ha una grande tradizione di attaccanti: da Klimowicz a Mandzukic, da Dzeko a Weghorst, da Dost a Gomez e Grafite, giusto per citare gli ultimi vent’anni.

Matteo, però, sogna l’Italia. Nel febbraio del 2020 era stato anche convocato nella Under 15 della Nazionale, in estate ha preso parte a uno stage. Sul suo Instagram ha un ‘9’ come immagine del profilo, ma lo sfondo è quello azzurro della maglia dell’Italia, non quello verde. A proposito di Instagram: ha anche la bandiera australiana vicino a quella italiana e tedesca, è la sua terza nazionalità, ereditata dal papà.

Tra qualche anno dovrà scegliere la nazione da rappresentare. Il suo sogno però è la maglia azzurra. Non ci metterà molto a raggiungerla, continuando a segnare a questo ritmo. E non solo da centrocampo.