Matt Jansen e l'incidente che gli ha cambiato la carriera: "Pensavano fossi morto"

L'ex attaccante del Blackburn Matt Jansen ha parlato dell'incidente che a Roma, a 24 anni, gli ha cambiato la vita: "Pensavano fossi morto".

Doveva e poteva essere uno degli attaccanti inglesi più forti del decennio scorso, ha sfiorato un Mondiale. Poi, però, Matt Jansen si è spento via via, fino a non tornare più sui suoi livelli.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'articolo prosegue qui sotto

Il classe 1977, ex attaccante soprattutto del , con cui ha vinto una Coppa di Lega nel 2002 segnando anche in finalee, ha raccontato dell'incidente che gli ha cambiato la carriera ee la vita.

L'estate del 2002 l'avrebbe potuta passare in Corea e con la nazionale inglese, ma alla fine non è andata così. Anzi, è stato in vacanza a con la sua futura sposa Lucy e ha subito un duro incidente in scooter. LO ha raccontato nella sua autobiografia 'What Was, What Is and What Might Have Been'.

“Il modo in cui si guida a Roma è caotico. Abbiamo noleggiato uno scooter, era il miglior modo per viaggiare. Il secondo giorno Lucy era seduta dietro e ha perso il casco. Eravamo a 600 metri dall’hotel. I vigili hanno acconsentito che andassimo fino all’hotel con un solo casco. A 50 metri dall’hotel, a un incrocio, una scossa. Un taxi mi urta, sono rimasto incosciente per terra. Sono rimasto in coma 6 giorni. A un certo punto pensavano fossi morto, così mi hanno messo in ambulanza. Mi hanno messo una coperta, Lucy mi urlava ‘stringimi la mano’. Forse l’ho fatto, non ricordo cosa è successo”.

L'incidente ha segnato Jansen, che non è più riuscito a tornare al livello a cui era arrivato a 24 anni.