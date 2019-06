Matrimonio Sergio Ramos, Cazorla smaschera Perez: smartphone acceso

Cazorla ha svelato come il presidente del Real Madrid abbia violato il divieto di usare gli smartphone per seguire il Clasico di basket.

Le regole sono uguali per tutti, o forse no. Secondo quanto rivelato da Cazorla nel programma 'El Horminguero', Florentino Perez non avrebbe rispettato il divieto di utilizzare lo smartphone durante il matrimonio di Sergio Ramos.

Il difensore del aveva chiesto agli ospiti di non fare foto o video per garantire l'esclusiva del suo matrimonio, dato che le immagini del party saranno trasmesse in una docu-serie dedicata proprio a Sergio Ramos.

Florentino Perez però, come detto, secondo Cazorla non ha rispettato la volontà del suo capitano. Il tutto pare per seguire il Clasico del Playoff di ACB (campionato di basket spagnolo) tra Real Madrid e .

Una violazione che Sergio Ramos perdonerà al suo presidente nonostante le regole ferree imposte dal difensore e dalla moglie Pilar Rubio a tutti gli invitati.

Oltre al divieto di utilizzare lo smartphone infatti la coppia, tra le altre cose, aveva vietato il matrimonio ai minori di 18 anni e chiesto alle signore di evitare alcuni colori. Regole a quanto pare rispettate da tutti. Tutti tranne uno, appunto.