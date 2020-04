Matri e il poster di Barzagli: "Lo avevo attaccato in ritiro, era il mio protettore"

Un poster speciale... per un compagno speciale. Per Alessandro Matri, Andrea Barzagli era più di un compagno negli anni bianconeri, quasi un 'protettore'. Tanto che aveva il suo poster.

Il simpatico retroscena è stato svelato proprio dall'attaccante ai canali ufficiali della , all'interno del format 'A casa con la '.

"Mi attaccavo il poster di Barzagli in camera in ritiro, era il mio protettore".

Nel libro di Andrea Pirlo, Matri veniva spesso descritto come un giocatore un po' ipocondriaco. Tesi che, scherzando, l'ex tra le altre di e conferma.

"Facevo un summit coi dottori una volta al giorno. Poi ogni anno li cambiavano, non so se chiedessero loro di andare via...".