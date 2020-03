Matip rivela il 'codice' di Klopp: "Non è stato come il giallo dell'uovo…"

Joel Matip, anche se di origini camerunensi, è nato in . Parla bene il tedesco e quindi, nello spogliatoio, è l'unico che in certe situazioni può comprendere al massimo il linguaggio di Jurgen Klopp.

Ai microfoni di '11freunde' il difensore del racconta un modo di dire in particolare del suo allenatore, che usa spesso all'interno dello spogliatoio.

"Certe volte lui dice 'Non è stato proprio come il giallo dell'uovo', che vuol dire 'Non è stata una cosa brillante'. Solo il suo assistente ed io scoppiamo a ridere. I miei compagni invece restano impassibili a pensare, poi io molte volte devo spiegargli il significato".