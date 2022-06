Matic alla Roma a parametro zero: firma imminente

La Roma chiude con Nemanja Matic: il centrocampista, svincolatosi dal Manchester United, arriverà a costo zero e firmerà per un anno con opzione.

Colpo a centrocampo per la Roma. Nemanja Matic, è il regalo che i giallorossi faranno a Josè Mourinho.

Accordo trovato, firma imminente: come riferisce 'Sky', il serbo arriverà a parametro zero e siglerà un contratto annuale con opzione per un'ulteriore stagione.

Matic, classe '88, si è appena svincolato dal Manchester United con cui il matrimonio si è esaurito e non è stato prolungato: ora la seconda esperienza in carriera con Mou, che lo ha allenato ad Old Trafford tra il 2017 e il 2018.

Mediano di grande fisicità, il serbo aumenterà il peso specifico della mediana romanista e amplierà il ventaglio di soluzioni a disposizione dello 'Special One'.