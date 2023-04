Matic-Mourinho, un rapporto duraturo che fa felice la Roma

Il serbo è un fedelissimo dello Special One, che lo ha allenato già in Inghilterra: scattato il rinnovo, resterà a Roma, dove sta giocando bene.

Era il 2014, quando José Mourinho, tornato alla guida del Chelsea dopo 7 anni, chiese a Roman Abramovich, allora presidente dei Blues, di acquistare un giocatore che era già passato da Stamford Bridge, ma che poi era stato ceduto al Benfica: Nemanja Matic.

Passo in avanti, nel 2017 lo Special One, sulla panchina del Manchester United dall'anno prima, torna a chiedere alla società di prendere Matic, e così succede. Anche a Roma è andato in scena lo stesso copione, con il centrocampista serbo arrivato in giallorosso nello scorso mercato estivo.

Un rapporto quasi decennale dunque, quello tra Mourinho e Matic, che a Roma si sta cementando, grazie alle prestazioni di un giocatore d'esperienza, che dopo un inizio difficile ora sta inanellando ottime prove.

Matic ormai è uno dei titolari fissi dei giallorossi, una tendenza tale da far scattare, nella partita con il Sassuolo, la clausola di rinnovo automatico. Il serbo infatti ha giocato già il 40% delle partite nella stagione, condizione che gli permetterà di rimanere nella capitale almeno un altro anno.

Mourinho non rinuncia al suo uomo d'ordine, che ad agosto compirà 35 anni, ma che non fa pesare gli anni sul suo rendimento attuale: 37 presenze tra campionato, Coppa Italia ed Europa League, e un goal, ma soprattutto molta compattezza.

Proprio ciò che serviva alla Roma di Mourinho, che con il serbo e il recupero di Wijnaldum vuole provare ad andare avanti in Europa, continuando a rincorrere la qualificazione alla prossima Champions League.