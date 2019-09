Matic 'ferma' Ronaldo: foto con il figlio dopo Serbia-Portogallo

In campo non è riuscito a fare granché, visto che durante - ha segnato un goal ed è stato come sempre protagonista, ma almeno fuori dal campo Nemanja Matic è riuscito a 'fermare' Cristiano Ronaldo.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Nonostante non abbia fatto un regalo ai suoi tifosi vincendo la partita, sicuramente il centrocampista dello United ne ha fatto uno molto grande a suo figlio.

Dopo il fischio finale, Matic lo ha portato fuori dagli spogliatoi insieme a un suo amico, ad aspettare proprio Cristiano Ronaldo. Il quale, ovviamente, ha salutato Matic e si è prestato alla fotografia.

So Nemanja Matić just brought his son and his son's friend to meet @Cristiano after the match between Serbia 🇷🇸 and Portugal 🇵🇹.



Ronaldo took his time with the boys and also spoke a little bit with Matić.



Portugal won 4-2, with Cristiano scoring the 3rd goal. #SRBPOR #MUFC pic.twitter.com/HsHm2cYY7X