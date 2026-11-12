Materazzi-Zidane, dopo 20 anni non è finita: “Non vuole fare pace, la morte di de Miguel mi ha fatto ringraziare Dio”

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L’ex difensore Azzurro è tornato a parlare della celebre testata dell’attuale CT francese, coinvolgendo la recente scomparsa dell’attaccante del Tenerife.

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La testata di Zinedine Zidane a Marco Materazzi è un momento che è scolpito nella storia del calcio. L’ultimo frame di un campione, quale Zizou è stato, in un rettangolo verde e, al contempo, l’episodio che, forse, ha contribuito in maniera decisiva a consegnare agli Azzurri il quarto titolo.

A oltre 20 anni dall’episodio, Marco Materazzi è tornato a parlarne, in un’intervista a La Gazzetta dello Sport.

L’EPISODIO DELLA FINALE DEI MONDIALI

Facciamo un passo indietro, torniamo al 2006. A Berlino si gioca la Finale dei Mondiali, con il risultato fermo sull’1-1 ai tempi supplementari. A segno Zidane al settimo, con pari di Materazzi al diciannovesimo.

Al minuto numero 110, proprio i due marcatori del match, dopo un’azione offensiva transalpina, sono vicini, dialogano avviandosi vergo il centrocampo. Dopo qualche metro, però, Zidane superò Materazzi di qualche passo, si fermò improvvisamente, si voltò e colpì violentemente con la testa il petto del difensore italiano, facendolo crollare a terra. L’arbitro, avvisato dall’assistente, non ebbe altra scelta che espellere il 10 francese.

LE PAROLE DI MATERAZZI

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex difensore di Inter e Nazionale, è tornato sull’episodio, proprio alla vigilia di Italia-Francia di Nations League, spiegando di averci ripensato in questi giorni, dopo la drammatica scomparsa di de Miguel, colpito al petto in uno scontro di gioco da un avversario.

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“Quello che è successo a Jesus mi ha fatto ringraziare Dio che non sia successo nulla. Per il portiere (Owono, coinvolto nello scontro con l’attaccante, ndr) si parla di omicidio colposo: e se fosse successo a me?”

ANCHE ZIDANE NE AVEVA PARLATO

Qualche giorno fa, peraltro, anche Zidane era tornato, interpellato in conferenza stampa, sul fattaccio, risultando pareggio infastidito.

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“Non ho rimorsi perché fa parte della mia carriera. Certamente non ne sono fiero, lo dico ancora oggi, ma fa parte di un percorso. Non si possono fare solo cose belle. Le immagini me lo ricordano sempre, ma di me ce ne sono di più belle e preferisco pensare a quelle positive”, ha sottolineato Zizou.

UNA FRATTURA INSANABILE

Quella fra Materazzi e Zidane è, dunque, una frattura apparentemente insanabile, anche a oltre vent’anni dalla celebre testata.

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A confermarlo è stato lo stesso ex difensore: “L'occasione per fare pace c'è stata, peccato lui poi abbia rinnegato tutto. È stata un’uscita di scena troppo clamorosa per tornare sui suoi passi”.