Materazzi su Mourinho: "Se avesse scelto Juve o Milan sarebbe stato peggio"

Suo giocatore ai tempi dell'Inter, Marco Materazzi commenta l'approdo di José Mourinho alla Roma: "Una sfida calcolata. Vediamo chi compreranno".

Marco Materazzi è uno che conosce bene José Mourinho. Assieme a lui, escludendo la parentesi tedesca del 2006, ha vissuto il momento più bello della propria carriera. Anche giocando poco. E dunque la 'Gazzetta dello Sport' ha interpellato proprio lui sull'arrivo alla Roma del portoghese. E Matrix si è dimostrato tutt'altro che sorpreso.

"Mi sarei meravigliato di più se fosse andato alla Juve. Se ci sarebbe andato? Ci avrebbe pensato molto di più. Di sicuro per gli interisti se avesse scelto Juve o Milan sarebbe stato peggio: così credo che lo capiranno, per il tanto che ha fatto per l’Inter".

"Farà di tutto perché tutti remino nella stessa direzione e saprà portare la gente dalla sua parte, soprattutto quando si potrà tornare allo stadio. Ma quel tifo sa diventare un’arma a doppio taglio, ecco perché è una sfida del fuoco: se uno scudetto dell’Inter ne vale cinque rispetto agli altri, uno alla Roma ne vale venti ".

Come si comporterà Mourinho a Roma?

Materazzi ne è convinto: a sedurre Mourinho è stato un progetto serio presentato dalla Roma.

"Non sarebbe andato, senza garanzie: è una sfida calcolata e il non dover giocare subito la Champions un’opportunità. Lui è abituato a club disposti a fare tutto per vincere e la proprietà della Roma, per quel che so, vuole vincere. Vediamo chi compreranno: così, oggettivamente, la Roma non è da Scudetto ".

"Sì perché sa creare empatia, ha un entusiasmo contagioso e un carisma che credo sia intatto, soprattutto per chi lo conosce: e chi non lo conosce, non vedrà l’ora di farlo. Quel carisma serve anche sul mercato, per “attirare” i 4-5 giocatori importanti che la Roma deve comprare: veri, formati, pronti per vincere. E poi José capisce prima di altri cosa fare e cosa dire in certi casi".

"Tutta la vita: anche perché i romanisti te la fanno sentire per forza. Ma per vincere contro l’Inter farà di tutto. E godrà, se la batterà".

Mourinho ideale per la Roma, dunque?Secondo Materazzi, infine, Mourinho sentirà di più la sfida contro la Juventus rispetto a quella da ex contro l'Inter.