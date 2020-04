Materazzi su Ibrahimovic: "Si sente Dio, ma non è tra i più grandi"

L'ex difensore dell'Inter parla dell'ex compagno all'Inter: "Non ho rapporti con lui, qualcosa è cambiato se dice di essere rancoroso...".

Due caratteri forti e determinati: Marco Materazzi e Zlatan Ibrahimovic sono stati compagni di squadra all' per tre anni e tra i due il rapporto non è mai decollato.

In una diretta su Instagram, l'ex nerazzurro ha parlato dello svedese, non lesinando frecciate per il suo atteggiamento.

"Non ho alcun tipo di rapporto con Zlatan. All'inizio eravamo due zingari e le cose andavano bene, poi qualcosa deve essere cambiato visto che dice di essere così rancoroso, ma non è un problema. Calcisticamente è un fenomeno, ma non ai livelli dei più grandi, anche se lui si sente Dio".

Alla domanda su chi fosse meglio tra Ibrahimovic e Francesco Totti, altro compagno di squadra con cui Materazzi ha vinto un Mondiale, l'ex difensore non si è sbilanciato. Forse.