Materazzi stravede per Chiesa, ma... "Lo picchierei, accentua le cadute"

L'ex difensore interista ha parlato dei giovani più interessanti della Serie A, tra cui il talento della Fiorentina: "E' forte forte".

E' stato uno dei difensori più duri della storia, ma anche tra i più carismatici e con il vizio del goal. Certo, Marco Materazzi non ha mai tolto la gamba, o la testa, riucendo a vincere tutto in carriera senza mai indietreggiare. Nè in campo, nè con le dichiarazioni.

Durante una diretta Instagram, Materazzi ha parlato tra le altre cose anche di Federico Chiesa, figlio dell'ex avversario Enrico e tra i talenti più importanti del calcio italiano attualmente. Un giocatore dal futuro assicurato, spesso però accusato di cercare con insistenza il contatto.

Materazzi ha elogiato Chiesa, mettendolo nella lista dei giovani più interessanti con Zaniolo, Orsolini, Bastoni e Barella. Evidenziando però quel punto dolente:

Altre squadre

"Chiesa è uno di quelli che picchierei perchè è forte, forte ma ogni tanto accentua un po' le cadute. Non l'ho mai visto da vicino, ma mi sembra uno più forte fisicamente del padre".

Due generazioni opposte quelle tre Materazzi e Chiesa: quando il difensore esordiva in con la maglia del , dopo diversi anni di gavetta, l'attaccante della veniva al mondo, nel periodo in cui il padre Enrico era bomber della .

Ora Chiesa junior prova a superare le geste del genitore, fermato durante la carriera da un grosso infortunio nel 2001/2002, dopo aver segnato cinque reti in cinque gare. Proprio con la maglia della Fiorentina, che i tifosi viola sperano di poter vedere ancora indosso al figlio d'arte.

Si vedrà nei prossimi mesi di calciomercato, in attesa di capire se il torneo 2019/2020 potrà riprendere e il 2020/2021 avere luogo dalla prossima estate.