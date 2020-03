Materazzi scherza con Ibrahimovic: "Se vuoi la Champions te la presto"

Impazza la challenge del palleggio con la carta igienica: Materazzi spedisce il rotolo dentro la coppa della Champions e poi scherza con Ibrahimovic.

In questi giorni di isolamento, i calciatori si stanno divertendo con una curiosa challenge da effettuare a casa e condividere su Instagram: si tratta di effettuare più palleggi possibili con il rotolo della carta igienica.

Oggi Marco Materazzi ha portato la challenge ad un nuovo livello: dopo i palleggi, ha spedito il rotolo dentro la Coppa dei Campioni, facendo canestro. Ma a far notizia è soprattutto la sua nomination e la particolare 'dedica'.

"Dai Zlatan Ibrahimovic, Vediamo se ci riesci... se vuoi la coppa te la presto".

Insomma, Materazzi e Ibrahimovic non perdono occasioni per punzecchiarsi dopo alcuni dissensi ai tempi in cui giocavano rispettivamente per e .