Materazzi risponde a Nedved: "I miei figli hanno visto Champions e Mondiali"

L'ex difensore dell'Inter ha voluto dire la sua riguardo l'era della Juventus nell'ultimo decennio, che Nedved ricollegava alla crescita del figlio.

Con la sosta delle Nazionali, senza il campionato di Serie A, le dichiarazioni sui soliti temi non mancano. Anche l'eterna lotta tra Inter e Juventus, con i protagonisti di sempre, ha fatto parlare di sè negli ultimi giorni, in vista del ritorno del Derby d'Italia previsto a tarda primavera.

Non solo le dichiarazioni di Lichtsteiner sull'arrivo Adegli juventini a casa Inter, ma anche la risposta di Marco Materazzi, ex idolo nerazzurro, a Pavel Nedved, attuale vice-presidente di Madama, attualmente in difficoltà in campionato dopo nove Scudetti consecutivi.

Nedved era stato chiaro a proposito dell'era vissuta dalla Juventus dall'arrivo di Conte a Sarri, con nove Scudetti che hanno accompagnato la crescita del figlio:

"Era alle scuole medie, ora guida la macchina e frequenta l’Università: in questo arco di tempo lo scudetto è sempre stato nostro".

Una frase che ha colpito Materazzi, subito pronto a rispondere con un post su Instagram:

"Pavel, a tuo figlio auguriamo di veder vincere anche la Champions League prima che finisca gli studi: la meriterebbe. I miei hanno visto sia quella che il Mondiale mentre facevano l’asilo e le elementari!".

Insomma, una pubblicazione che ha scatenato i tifosi dell'Inter e della Juventus, tra chi ha visto una stilettata da parte di Materazzi al mondo bianconero e in particolare al vice Agnelli e chi un sincero augurio da parte di Matrix nei confronti del giovane Nedved.

Ogni occasione sembra buona sull'asse Inter-Juventus, anche durante la pausa delle Nazionali in cui l'Italia affronterà la prima gara di qualificazione al Mondiale 2022. Contro l'Irlanda del Nord un match per costruire il percorso verso il Qatar, meno appetibile rispetto all'ennesima diatriba tra Milano e Torino.