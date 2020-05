Materazzi e la rabbia di Mourinho: "Bravi, sarete campioni del fair play"

Materazzi rievoca gli attimi della finale tra Bayern e Inter: "Mourinho ci disse di giocare peggio, altrimenti ci avrebbero infilati in contropiede".

Tra Marco Materazzi e José Mourinho c'è sempre stato un rapporto di stima reciproca, testimoniato dalle lacrime versate dal portoghese nei parcheggi del 'Bernabeu' dopo l'abbraccio con il suo difensore, che lo avrebbe lasciato in quel di Madrid per sposare il progetto del Real.

Un feeling intriso di passione e rabbia agonistica, come quella mostrata dallo 'Special One' all'indomani della disfatta di Catania: contro gli etnei arrivò una bruciante sconfitta per 3-1 a pochi giorni dal cruciale impegno di Champions sul campo del e 'Matrix' ha raccontato quei momenti a 'La Gazzetta dello Sport'.

"Il giorno dopo Catania: Mourinho non risparmiò nessuno, neanche Toldo che non giocava mai. E neanche Eto’o, che sull’1-0, in contropiede, si era fermato invece di segnare perché Alvarez era a terra: 'Non si era fatto niente... Bravi, sarete i campioni del fair play'".

Durante l'intervallo della finale col , Mourinho 'riprese' la squadra che giocava un gran calcio: quella sintonia però sarebbe potuta costare cara se i tedeschi avessero sfoggiato l'arma del contropiede, come era nelle intenzioni di Van Gaal d'altronde.

"Il paradosso di Mou: 'Ragazzi, occhio: se giochiamo così bene facciamo quello che spera il Bayern, infilarci in contropiede. Un po’ peggio, dai...'".

Infine un aneddoto sulla famosa esultanza delle buste preparata con Eto'o e realizzata nel corso della finale del Mondiale per Club del 2010 vinta contro il Mazembe.