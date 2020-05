Materazzi punzecchia la Juventus: "Arriva in finale e poi perde sempre"

Continuano gli appuntamenti social sul profilo Instagram di Christian Vieri: ieri sera è stato il turno di Marco Materazzi, ex compagno di squadra di 'Bobo' all' dal 2001 al 2005.

'Matrix' ha esordito con un elogio a Vieri e un rimpianto per la sua assenza negli anni vincenti, quelli culminati con la conquista del 'Triplete' nel 2010.

Mourinho è rimasto nel cuore di Materazzi: straordinaria la carica emotiva che il portoghese sapeva trasmettere alla squadra nei momenti più duri.

"Mourinho era un fenomeno. Al primo allenamento è arrivato alla Pinetina e non volava una mosca, tutti stavamo in silenzio e lui ci ha detto: 'Potete anche ridere con me eh'. Da quel momento si è sciolto tutto e poi è stato uno spasso. Magari da fuori dà l'impressione di un sergente cattivo ma in realtà era un fratello, un padre e un figlio di puttana allucinante che ti ammazzava".