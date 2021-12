Materazzi posta Coppa del Mondo e Champions: "Post muto". Ibrahimovic nel mirino

Zlatan Ibrahimovic contro Marco Materazzi. Ex compagni, ma soprattutto rivali di una vita. Anche oggi che il campione del mondo 2006 non gioca più. Niente più scontri fisici in campo, come capitava (spesso) fino a una decina d'anni fa, ma qualche botta e risposta via carta stampata e social. Ed è accaduto anche oggi.

Nasce tutto dall'ormai celebre intervista rilasciata da Ibrahimovic all'edizione odierna del 'Corriere della Sera', nella quale il centravanti del Milan ha toccato un'infinità di punti interessanti. Tra cui proprio il rapporto con Materazzi. E un derby rimasto nella mente dello svedese, e non soltanto per il risultato finale favorevole.

"Con lui avevo un conto aperto da anni - ha detto Ibrahimovic nell'intervista - L'ho saldato in un derby. Quello entra a piedi levati, io salto, lo evito e lo colpisco con una gomitata a una tempia. Pippo Inzaghi commentò: 'Il più bel derby della mia vita. 1-0, gol di Ibra e Materazzi in ospedale'. Ovviamente scherzava".

Non ha scherzato Materazzi, invece, che nel pomeriggio ha postato un paio di immagini significative sul proprio profilo Instagram: la Coppa del Mondo alzata con l'Italia da una parte, la Champions League conquistata con l'Inter dall'altra. A corredo, una brevissima frase:

"Post... MUTO!!!!".

Nessun riferimento esplicito, nessun nome, nessun profilo taggato. Ma è facile intuire come nel mirino di Materazzi ci siano proprio Ibrahimovic e la sua frase al 'Corriere della Sera'. La battaglia, non più fisica ma verbale, prosegue.