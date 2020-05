Materazzi contro i giudici sportivi: "Non capiscono un cazzo"

Marco Materazzi torna sul tema degli insulti ai giocatori: "Mi cantavano sempre 'figlio di puttana', ora fanno i moralisti con il razzismo".

Sono i giorni delle dirette per gli ex campioni del Mondo dell'eroica spedizione italiana in : tra i più attivi sui social c'è Marco Materazzi, che si conferma ancora una volta mai banale affrontando oggi un tema piuttosto delicato.

Intervenuto nel corso di una diretta su 'Instagram', l'ex difensore dell' punta il dito contro i giudici sportivi e le sanzioni di oggi:

"In ogni stadio mi cantavano 'figlio di puttana', adesso fanno tutti i moralisti con il razzismo, bianchi, neri, rossi.... fanno le multe... Ma i giudici sportivi che ci sono stati e che ci sono adesso non capiscono un cazzo. Perchè allora quando mi cantavano figlio di puttana o lo cantavano a Balotelli non era uguale a ora che magari fanno 'buu'".

Secondo Materazzi troppe volte si è frainteso il motivo di alcuni insulti provenienti dalle curve di :

"Io penso che questa non sia una forma di razzismo, ma vuoi cercare di non far giocare bene gli avversari. Almeno questo voglio sperare, perchè se mi cantavano 'figlio di puttana' con cattiveria che devi fare, si tratta di gente piccola. Quindi o pensi che sono piccoli di testa oppure lo fanno perchè ti temono e se ti temono è perchè sei forte".

L'ex difensore della Nazionale ricorda poi quando prese la multa dopo un gesto rivolto ai rivali rossoneri in un derby: