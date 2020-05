Materazzi celebra il 5 maggio: "La notte del vostro peggior incubo"

Marco Materazzi cancella il 5 maggio 2002 e ricorda quello di otto anni dopo quando l'Inter vinse la Coppa Italia: "L'alba del nostro Triplete".

Il 5 maggio ormai da 18 anni riporta alla mente dei tifosi della l'inaspettata sconfitta subita dall' di Cuper all'Olimpico contro la e la contemporanea vittoria di Udine che regalò il ventiseiesimo scudetto ai bianconeri.

In casa nerazzurra però c'è chi non ci sta e preferisce ricordare un altro 5 maggio, ovvero quello del 2010 quando l'Inter sollevò al cielo il primo trofeo di una stagione irripetibile che si sarebbe conclusa qualche settimana dopo con la notte di Madrid.

E' questo il caso di Marco Materazzi, protagonista in entrambe le occasioni e pronto a punzecchiare su Instagram coloro che celebrano quanto accaduto diciotto anni fa.

"A chi ha già attaccato il disco del 5 maggio 2002 ricordo solo il 5 maggio 2010: l'alba del nostro Triplete, la notte che non è ancora finita del vostro peggiore incubo... 5/5/2010".

Una linea sposata da un altro grande ex nerazzurro come Francesco Toldo, che qualche giorno fa ha parlato di "campionato falsato" ricordando la sconfitta subita all'Olimpico e oggi preferisce celebrare l'impresa del 2010. Inter-Juventus non finisce mai, insomma.