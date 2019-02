Materazzi alla Juventus: "Con Ronaldo ma senza Champions sarà un fallimento"

Mancano due giorni all'andata degli ottavi di finale di Champions League tra Atletico Madrid e Juventus. Della sfida del Wanda Metropolitano ma soprattutto delle velleità dei bianconeri in Europa ha parlato ai microfoni di Eurosport l'ex difensore dell'Inter Marco Materazzi.

Secondo il suo punto di vista quella della Vecchia Signora per la 'coppa dalle grandi orecchie' è una vera e propria ossessione.

"Quando vinci in Italia ti resta comunque quel sapore che devi fare qualcosa di più, e quel qualcosa di più si chiama Champions League. La Juventus è una squadra sempre forte per la Champions perchè hanno l'ossessione di vincerla".

E se non riusciranno a sollevarla nemmeno dopo aver acquistato Cristiano Ronaldo non potrà che parlarsi di fallimento.

"Adesso hanno pure acquistato un giocatore che a livello di Champions League non ha eguali. Non avendo avversari in Italia penso che l'Europa sia diventata il loro primo obiettivo. Ronaldo dovrà fare la sua parte, ma di sicuro se non riusciranno a vincere nemmeno con lui in squadra dovrà essere considerato un fallimento. Quando prendi il giocatore più forte del mondo ti aspetti di vincere la competizione".