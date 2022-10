Matej Sin torna ad allenarsi col Banik Ostrava: a giugno gli era stato diagnosticato un tumore

Il ceco classe 2004 è tornato in campo dopo lo stop temporaneo a giugno per il tumore: ora si allena in prima squadra in attesa dell'ok definitivo.

Un calvario durato qualche mese e il lieto fine. Matej Sin ora vede la luce. L'ala offensiva classe 2004 del Banik Ostrava, già nel giro delle nazionali giovanili della Repubblica Ceca, è tornato ad allenarsi dopo il tumore diagnosticato a giugno scorso. L'intervento chirurgico, lo stop forzato dell'attività agonistica fino alla rinascita e il ritorno in campo. Nei giorni scorsi, Il 18enne è tornato a calcare il rettangolo verde di gioco, prima individualmente e poi con la squadra, a disposizione del nuovo tecnico Pavel Hapal, che ha preso il posto di Vrba. Matej Sin ha manifestato tutta la sua gioia per il ritorno in campo in un'intervista rilasciata ai canali ufficiali del club: "Ora posso fare riscaldamento con la squadra e poi allenarmi individualmente con il preparatore tecnico, Saidl. Sono sulla strada giusta, ora devo solo lavorare, lavorare e lavorare. Ho respirato grande ottimismo e grande positività dopo aver incontrato i miei compagni. Credo che potrà dare il mio supporto alla squadra al ritorno". Il classe 2004 sta seguendo un programma, prestando particolare attenzione ai carichi di lavoro: la sua frequenza cardiaca non deve superare i 145 battiti al minuto. Anche il suo allenatore Pavel Hapal ha espresso la sua gioia nel conoscere e rivedere in campo Matej Sin: "È un giocatore di grande talento, ne ho già sentito parlare in passato. Credo che presto tornerà a disposizione della squadra. Ora dipenderà molto dai medici e quando gli daranno il via libera per allenarsi. Poi, ovviamente, toccherà anche noi reinserirlo gradualmente. Saremo felici solo quando arriverà il momento in cui potremo contare su di lui al 100%: avremo un altro giocatore di talento e di qualità". Cresciuto nei settori giovanili di Polanka nad Odrou e Viktovice, Matej Sin era diventato nell'ultimo anno un pilastro dell'Under 18 della Repubblica Ceca e ha già esordito in 1.Liga nella sfida dell'ultimo campionato a febbraio contro il Teplice, collezionando altre quattro presenze tra regular season e fase finale contro Viktoria Plzen, Jablonec e Sparta Praga. Poi lo stop temporaneo della carriera e un lungo percorso fino al ritorno in campo. Un nuovo inizio per il classe 2004. Scelti da Goal Guida TV: calcio in diretta TV e streaming

