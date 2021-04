Match interrotto in Turchia: l'arbitro permette ai calciatori di mangiare

Singolare episodio in Giresunspor-Ankara Keçiörengücü: in pieno Ramadan, i giocatori hanno interrotto il digiuno col permesso del direttore di gara.

Il Ramadan è iniziato. Anche nel calcio. E così non è improbabile che possano capitare alcuni episodi strani, perfino bizzarri, come quello accaduto ieri in Giresunspor-Ankara Keçiörengücü, gara valida per la trentesima giornata della Lig A, la seconda serie turca.

Visto che anche i calciatori islamici devono digiunare dall'alba al tramonto, dopo 10 minuti il direttore di gara, Onur Özütoprak, ha pensato bene di sfruttare un momento di pausa, dovuto all'infortunio di uno dei 22 in campo, per interrompere il match. La motivazione? Permettere ai giocatori di mangiare e bere con tutta calma, in modo da ritrovare energie per il resto della serata e, soprattutto, della partita.

🕌 GZT Giresunspor - Ankara Keçiörengücü maçında yaşanan sakatlık ile ezan saati denk gelince, oyuncular maç sırasında oruçlarını açtı. #beINSPORTS pic.twitter.com/Fec6Q5ERKP — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) April 13, 2021

Un gesto bello, singolare, che in Turchia sta avendo un discreto risalto. L'arbitro ha infatti permesso ai calciatori delle due squadre di rimanere qualche minuto in più a bordocampo, in modo da interrompere il digiuno, senza riprendere immediatamente il gioco.

La partita è ricominciata in un secondo momento, concludendosi alla fine col punteggio di 2-1 a favore del Giresunspor capolista del campionato. Capace di rimontare un iniziale svantaggio, di portarsi a quota 63 in classifica, a +5 sull'Adana Demirspor, e di avvicinare ulteriormente la promozione nella massima serie turca.