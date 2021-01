Massimo Mauro sulla lite tra Ibra e Lukaku: "Meritano tre mesi di squalifica"

Continua a fare eco la lite tra Ibrahimovic e Lukaku, avvenuta nella sfida di Coppa Italia tra Inter e Milan. Troppo forte il peso mediatico dei due calciatori, per far scoppiare tutto in una bolla di sapone.

Massimo Mauro, ex giocatore e noto opinionista, ha espresso oggi la sua opinione dalle colonne di 'Repubblica'. Secondo il suo parere, ci vorrebbero tre mesi di squalifica per entrambi. Queste alcune parti del suo intervento, dal titolo 'Nessuno faccia il moralista, ma Ibra e Lukaku meritano tre mesi di stop'.

"Io nella mia carriera non sono mai stato espulso, dalle giovanili a qualsiasi partita stressante da professionista. Però non mi dimentico che più di una volta ho litigato. Ma qui entra in ballo un altro aspetto. Perché siamo di fronte a giocatori che nella loro vita privata vogliono ergersi ad esempio: Ibra sui social fa la parte del guerriero ed è seguitissimo. Viene inoltre scritturato per Sanremo.

La situazione che hanno creato non esalta il cervello né di Ibra né di Lukaku, e le loro mamme non meritano il 'palcoscenico' di San Siro. Vista la responsabilità che nell'era social hanno e vogliono avere nei confronti delle milioni di persone che li seguono, la pena deve essere adeguata, esemplare. Tre mesi di squalifica sarebbero un bel segnale. Troppo? Benissimo. Ma è troppo anche sopportare le grandi frasi di chi vuole essere una guida per i ragazzi ma che esempio non può proprio esserlo".