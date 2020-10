Massimo Mauro boccia Dybala: "Lo venderei, non dimostra nelle partite importanti"

Dopo la prestazione incolore contro il , piovono critiche sulla di Andrea Pirlo, sconfitta 0-2 dai blaugrana all'Allianz Stadium senza convincere a livello di prestazione.

Anche Massimo Mauro, opinionista Rai che ha giocato nella Juventus e nel tra gli anni '80 e '90, ha criticato i bianconeri e bocciato soprattutto la prestazione di Dybala.

"Lo sfogo a è stato sopra le righe. E comunque Paulo non è nuovo a non toccare palla in partite importanti. A me i giocatori presuntuosi piacciono tantissimo, perché di solito, quando sono un po’ arroganti e forti, fanno la differenza. Ma se parlano solamente e poi nelle partite importanti non dimostrano, fanno un danno alla squadra e a tutto l’ambiente. Per questo io Dybala lo venderei".