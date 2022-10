Nella sfida del 10° turno di Liga, il portiere del Valladolid ha parato non uno ma ben due rigori di fila all'attaccante classe '87 del Celta Vigo.

Un vero e proprio incubo. Sportivo, intendiamoci. Ma a Iago Aspas non chiedete di Jordi Masip. Il portiere del Valladolid ha parato non uno ma ben due rigori all'attaccante ex Liverpool e ora al Celta Vigo.

Al minuto 86 della sfida valida per il decimo turno di Liga e disputata all'Estadio José Zorrilla di Valladolid, l'arbitro Pizarro Gomez ha concesso il calcio di rigore al Celta Vigo per il fallo di Feddal su Strand Larsen.

Sul dischetto si è presentato proprio Iago Aspas. L'attaccante del club galiziano ha provato la conclusione secca vicina al palo, che però è stata neutralizzata da Masip. L'estremo difensore ha indovinato l'angolo e deviato la sferra fuori dalla porta.

Ma su indicazione del VAR, il direttore di gara ha deciso di far ripetere il rigore per l'ingresso in area di rigore di Malsa durante l'esecuzione.

Altro tentativo e stesso esito. Iago Aspas cambia angolo ma Masip para. Il portiere del Valladolid, cresciuto nel Barcellona, interviene con tempismo perfetto e neutralizza anche il secondo rigore.

Una serata perfetta per il portiere del Valladolid, che firma il successo per 4-1 sul Celta Vigo con non uno ma ben due rigori parati a Iago Aspas. La bestia nera dell'attaccante classe 1987.