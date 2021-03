Martin Vazquez e il ritorno di Ronaldo al Real: "Se la Juve lo fa andare via gratis..."

Rafa Martin Vazquez, ex giocatore del Real Madrid, ha parlato di Cristiano Ronaldo: "Bisogna vedere se la Juve lo può far andar via gratis".

Rafa Martin Vazquez, ex giocatore del Real Madrid e fino a qualche tempo fa allenatore delle giovanili delle Merengues, ha parlato ai microfoni della 'Gazzetta dello Sport' di un possibile ritorno di Cristiano Ronaldo.

In Spagna, soprattutto, si è già scatenato il tam-tam mediatico, anche se al momento non c'è nessuna trattativa in ballo. Questo il pensiero di Vazquez sul possibile ritorno del portoghese.

"Nel calcio come nella vita nessuna ipotesi è campata per aria. Sì che può succedere, non mi sento di scartare la cosa. La situazione è complessa ma nulla è impossibile. C’è una grande storia d’amore alle spalle, tra il club e il giocatore, tra il presidente e il giocatore, sono state superate anche le divergenze legate all’addio. Sembrava impossibile che potesse andare alla Juve, mi sembra meno complicato che possa tornare al Madrid".

Dal punto di vista tecnico, invece, non ci sarebbe davvero nessun dubbio.

"Bene. L’altro giorno Sergio Ramos ha citato Bernabeu che diceva che non esistono giocatori giovani e vecchi ma solo giocatori buoni o scarsi. È così. Posso citare l’esempio di Maldini, oppure ora di Ibrahimovic. Ronaldo sta continuando a far gol, e per di più in Italia, dove è sempre durissimo segnare. Viaggia a quasi un gol a partita in Serie A (75 in 87, ndr) e trovo la cosa straordinaria. Non ha sofferto lesioni gravi, cura fisico e forma in maniera maniacale, io penso che continuerà a far gol ancora per un po’, che sia nella Juve, nel Madrid o altrove. Fa parte del suo dna ed è una cosa che non si cancella col tempo. E poi in ambito Madrid va citata anche la grande intesa con Benzema, i due hanno fatto meraviglie insieme per 9 anni. Sarebbe un gran colpo per il Madrid".

L'unica difficoltà sarebbe rappresentata per Vazquez dal lato economico della vicenda.