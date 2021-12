Martial lascerà il Manchester United a gennaio: "Deve giocare"

A meno di sorprese, finirà a gennaio 2022 l'avventura di Anthony Martial con la maglia del Manchester United. Oramai seconda, se non terza scelta nel club inglese, l'attaccante transalpino vuole lasciare i Red Devils per tornare ad essere titolare dopo diverso tempo e rimettersi in mostra come in passato.

A confermare il vicino addio di Martial a gennaio è stato il suo procuratore Philippe Lamboley. Intervistato da Sky Sports, l'agente dell'ex attaccante del Monaco ha confermato quanto molti si aspettavano dopo l'arrivo di Cristiano Ronaldo e la conferma di Cavani, Rashford e il resto degli avanti 'rossi':

"Anthony desidera lasciare il club a gennaio, ha solo bisogno di giocare. Non vuole restare a gennaio e parlerò presto con la società”.