Come vedere Marsiglia-Tolosa con una VPN

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Presentazione della partita

Ligue 1 - Game Week 9 1 nov 2026 - 14:45 Stade Orange Velodrome

Il Marsiglia ospita il Tolosa allo Stade Orange Velodrome per una sfida di Ligue 1 che vede le due squadre attraversare momenti diversi nelle rispettive stagioni.

La squadra di Bruno Genesio arriva alla partita dopo il rocambolesco successo per 4-3 contro il Le Havre nell’ultimo impegno di Ligue 1, un risultato che ha messo in evidenza sia la qualità offensiva sia la fragilità difensiva che hanno caratterizzato la sua stagione. Il Marsiglia conduceva 4-0 prima che la frenetica rimonta finale del Le Havre rendesse gli ultimi minuti al Velodrome carichi di tensione.

Considerando tutte le competizioni, il Marsiglia ha vinto tre delle ultime cinque partite e ne ha perse due. Il rendimento in Europa League desta preoccupazione: le sconfitte contro Olympiacos e Sturm Graz hanno aumentato la pressione su Genesio, chiamato a ottenere risultati più costanti in campionato.

Il Tolosa arriva da nono in Ligue 1, una posizione sopra il Marsiglia in classifica, e attraversa un periodo di forma regolare, anche se non entusiasmante. La squadra di Jens Berthel Askou ha pareggiato 0-0 contro il Troyes nell’ultima partita e nelle ultime settimane ha dimostrato solidità.

Anche gli ospiti devono fare i conti con problemi di infortuni in vista della trasferta. Il Marsiglia, a sua volta, dovrà rinunciare per infortunio ad alcuni elementi chiave mentre cerca di consolidare la propria posizione nella metà alta della classifica.

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