Marsiglia-Reims, Nagatomo protagonista in negativo: autogoal di tacco

Una serata da dimenticare per l'ex giocatore dell' Yuto Nagatomo , protagonista in negativo nella sfida di tra e : il difensore giapponese interviene goffamente in area insaccando nella propria porta.

Schierato da terzino sinistro nella difesa a quattro dei padroni di casa, Nagatomo tenta di fermare un cross teso al 25' sulla veloce ripartenza ospite: l'intervento di tacco però beffa proprio Mandanda con la palla che si insacca nell'angolino basso.

Un'autorete pesante per la squadra di Villas-Boas, che riuscirà soltanto a pareggiare un match che la vedeva nettamente favorita alla vigilia. Arrivato in estate dal l'ex nerazzurro ha collezionato fin qui 6 presenze in campionato e due in .