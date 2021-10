Marsiglia-PSG dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il PSG capolista affronta il Marsiglia nel Classique di Ligue 1: tutto sulle formazioni e su come guardare il match in tv e streaming.

Non c'è gara più attesa in Francia. Le Classique è il match che rappresenta la Ligue 1, tra ildivenuto massimo esponente del calcio transalpino negli ultimi anni, e la prima grande del paese, ovvero quelcapace di vincere la Champions Leaggue negli anni '90.

Marsiglia e PSG sono tra le squadre più in alto in classifica nel 2021/2022, con il team Pochettino assoluto favorito per la vittoria finale dopo il faraonico calciomercato estivo. L'OM insegue a ben dieci punti di distanza, con una partita in meno e la consapevolezza di non poter sbagliare nello scontro diretto per poter lottare in chiave titolo.

In mezzo a Marsiglia e PSG c'è il Lens a 18 punti, ma anche Lione e la sopresa Angers sperano di poter approfittare dello scontro diretto per sognare Champions League e titolo di Ligue 1. Del resto il Lille ha dimostrato come Mbappè e soci non siano imbattibili, capaci di conquistare l'ultimo campionato.

In questa pagina troverete tutto il necessario per rimanere informati su Marsiglia-PSG: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire la sfida in diretta tv e streaming .

Marsiglia-PSG si disputerà domenica 24 ottobre 2021 allo stadio Velodrome situato a Marsiglia. Il calcio d'inizio del Classique è fissato per le ore 20:45.

La gara tra Marsiglia e PSG sarà trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky, precisamente sul canale Sky Sport Football (numero 203 del satellite).

Marsiglia-PSG sarà disponibile per tutti gli abbonati Sky su Sky Go, servizio fruibile con l'applicazione riservata a pc, cellulare e tablet.

L'alternativa per la partita del Velodrome tra Marsiglia PSG è NOW, la piattaforma on demand che permette di assistere alla programmazione di Sky previo acquisto di uno dei pacchetti facenti parte dell'offerta, in questo caso quello contenente il Le Classique.

MARSIGLIA (4-2-3-1): Pau Lopez; Rongier, Balerdi, Caleta-Car, Luan Peres; Kamara, Guendouzi; Lirola, Payet, Under; Milik.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Dagba, Kehrer, Kimpembe, Diallo; Herrera, Danilo, Verratti; Di Maria, Messi, Mbappé. All. Pochettino