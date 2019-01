Marsiglia-Lille sospesa, esplode un petardo in campo: Balotelli debutta con goal

Marsiglia-Lille è stata momentaneamente sospesa per l'esplosione di un petardo in campo, stordito Strootman. Balotelli entra e segna nel finale.

Non c'è pace a Marsiglia dove la serata che ha segnato il debutto di Mario Balotelli con la nuova maglia è stata macchiata da un brutto episodio di cronaca.

La gara di Ligue 1 contro il Lille infatti è stata sospesa sul risultato di 0-1 per gli ospiti a causa dell'esplosione di un petardo, lanciato sul terreno di gioco dagli ultras di casa.

L'esplosione ha provocato lo stordimento di diversi giocatori tra i quali anche l'ex romanista Strootman, uno dei più vicini al petardo. L'arbitro a quel punto ha deciso di sospendere momentaneamente la gara, poi comunque regolarmente ripresa.

Balotelli ha quindi potuto fare il suo debutto entrando in campo al 74' al posto di Kamara, ma col Marsiglia in dieci per il rosso dirtto a Thauvin. Debutto bagnato con un goal in pieno recupero che non è bastato però ad evitare la sconfitta.

La squadra allenata da Rudi Garcia vive una crisi di risultati e occupa attualmente la settima posizione in Ligue 1.