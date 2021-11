Marsiglia-Lazio, Sarri sicuro: "Un pari che non cambia niente"

Ha assaggiato la vittoria, senza però riuscire a gustarla. La Lazio pareggia in casa del Marsiglia, rimanendo imbattuta nello scontro con i francesi e restando al secondo posto in classifica, allontanandosi però dalla possibilità di giocare gli ottavi di Europa League senza passare dai sedicesimi.

Sotto per il goal di Milik, la Lazio era riuscita a rimontare con i goal di Felipe Anderson e Immobile, per poi subire nel finale la rete di Payet. 2-2 finale che porta la squadra capitolina a dover vincere le ultime due sfide contro Lokomotiv Mosca e soprattutto Galatasaray.

Al termine della sfida del Velodrome, Sarri ha parlato così:

"Abbiamo fatto una partita difficile. Ci hanno messi in difficoltà e hanno pareggiato quando sembravamo averla in mano noi. Ci dispiace non aver trovato la vittoria, anche se guardando la classifica probabilmente sarebbe stato lo stesso. Dobbiamo vincere le prossime due".