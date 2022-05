Marsiglia-Feyenoord dove vederla: Sky, DAZN o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni della part

MARSIGLIA-FEYENOORD: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Marsiglia-Feyenoord

• Data: giovedì 5 maggio 2022

• Orario: 21:00

• Canale TV: DAZN, Sky

• Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Il Marsiglia scalda i motori. La squadra di Sampaoli ha bisogno di vincere con due goal di scarto per superare il Feyenoord e approdare in finale di Conference League.

Gli olandesi infatti partono dal vantaggio della gara d'andata, terminata 3-2 in loro favore. Ora li aspetta una trasferta complicata, ma con due risultati utili su tre per passare il turno.

Tutto sulla partita: dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

ORARIO MARSIGLIA-FEYENOORD

La semifinale tra Marsiglia e Feyenoord si giocherà giovedì 5 maggio 2022. Calcio d'inizio alle 21 presso lo stadio Velodrome di Marsiglia.

DOVE VEDERE MARSIGLIA-LEICESTER IN TV

La partita tra Marsiglia e Leicester si può vedere in tv su DAZN, collegandosi all'app della piattaforma tramite smart tv, console come PlayStatione e Xbox e dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e Tim Vision Box.

L'alternativa è rappresentata da Sky Sport, tramite il canale al numero 255 per chi è in possesso di un abbonamento attivo.

MARSIGLIA-LEICESTER IN DIRETTA STREAMING

Lo streaming della partita si può seguire du DAZN, collegandosi al sito internet ufficiale del broadcaster oppure scaricando l'app per smartphone e tablet.

Anche Sky permette la visione in streaming tramite SkyGo, servizio messo a disposizione della piattaforma agli abbonati. Infine possibile vedere la gara in streaming anche su NOW.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

DAZN ha affidato la telecronaca del match ad Alberto Santi, mentre per Sky sarà Massimo Marianella a raccontare le immagini della sfida.

IN DIRETTA SU GOAL

Su GOAL potrete seguire la diretta testuale di Leicester-Roma, con aggiornamenti che vanno dal prepartita alle azioni salienti, passando per le formazioni ufficiali.

PROBABILI FORMAZIONI MARSIGLIA-FEYENOORD

Sampaoli non deroga dal suo 4-3-3. Punta ancora sull'ex romanista Gerson a centrocampo, nella linea con Guendouzi e Kamara. Bakambu e Payet affiancano Dieng centravanti, mentre Rongier, Saliba, Caleta-Car e Luan Peres compongono il quartetto arretrato. Mandanda tra i pali.

L'articolo prosegue qui sotto

Slot risponde a specchio, con Geertruida, Trauner, Senesi e Malacia in difesa davanti al portiere Marciano. Kokçu e Til mezz'ali vicino ad Aursnes, davanti largo al tridente Nelson, Dessers e Sinisterra.

MARSIGLIA (4-3-3): Mandanda; Rongier, Saliba, Caleta-Car, Luan Peres; Guendouzi, Kamara, Gerson; Bakambu, Dieng, Payet. All. Sampaoli

FEYENOORD (4-3-3): Marciano; Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia; Til, Aursnes, Kokçu; Nelson, Dessers, Sinisterra. All. Slot