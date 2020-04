Il Marsiglia chiede la riduzione degli ingaggi: Thauvin, Mandanda e Payet minacciano l'addio

Florian Thauvin, Steve Mandanda e Dimitri Payet hanno rifiutato la decurtazione dei propri ingaggi minacciando la risoluzione del contratto.

Come in anche in i club francesi stanno negoziando con i propri calciatori un accordo per la riduzione degli stipendi in questo periodo di emergenza sanitaria. Tra questi c'è anche il , che ha trovato però tre rifiuti categorici.

Secondo quanto riferito da 'LEquipe' sono tre infatti i giocatori che hanno già fatto sapere di non voler accettare nessuna riduzione del proprio ingaggio: si tratta di Florian Thauvin, Steve Mandanda e Dimitri Payet, ovvero i tre giocatori che hanno lo stipendio più alto.

I tre giocatori avrebbero già fatto sapere alla società francese, tramite i propri legali, che un taglio degli stipendi porterebbe alla violazione del contratto con conseguente rescissione unilaterale dello stesso.

Dunque proprio i tre 'paperoni' del Marsiglia minacciano l'addio qualora il club decidesse di imporre una decurtazione del salario.