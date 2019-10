Marsiglia, Benedetto mette 'like' ad Icardi: rabbia dei tifosi

Ai tifosi dell'OM non è piaciuto il 'like' messo da Benedetto alla foto con cui Icardi ha celebrato la vittoria per 4-0 nel 'Classique'.

I tifosi del sono ancora scottati dalla pesante sconfitta subita nel 'Classique', dove il ha dominato l'OM vincendo per 4-0. Oltre alla delusione per la disfatta sul campo si somma la rabbia della tifoseria marsigliese per una gaffe social che ha visto come protagonista Dario Benedetto.

Il 'Pipa' Benedetto ha messo un 'like' alla foto con cui Mauro Icardi ha celebrato la vittoria e la sua doppietta personale. Questa leggerezza social dell'argentino non è stata gradita dai tifosi dell'OM, da parte dei quali la rivalità con i parigini è molto sentita. Come descrizione delle foto Maurito, però, non aveva scritto nulla di polemico nei confronti degli avversari, ma si era soffermato piuttosto sulla vittoria ottenuta.

L'OM è una delle società più prestigiose di e il distacco di 11 punti dal PSG, primo in classifica, dopo undici giornate è vissuto con grande dispiacere dalla tifoseria. In estate l'acquisto di Benedetto dal Boca Junior aveva infiammato gli animi dei marsigliesi, ma al momento il suo impatto con la non è stato dei più esaltanti.

Nel campionato francese il 'Pipa' ha segnato 5 goal in 11 partite, per una media di una rete ogni 177 minuti. Un po' poco per un attaccante così tanto atteso, sopratutto dopo l'esaltante finale di Copa Libertadores in cui ha letteralmente trascinato gli 'Xeneizes' a giocare la finale del secolo contro gli acerrimi rivali del River. Sia con il Boca che con l'OM, Benedetto ha perso le sfide con i rivali più sentiti dalla tifoseria. Contro il PSG la sfida era anche individuale nei confronti di Icardi, che è uscito vincitore anche da quella realizzando due reti mentre il 'Pipa' è rimasto a bocca asciutta.