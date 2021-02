Caos Marsiglia, Alvaro Gonzalez rifiuta di mettersi la mascherina: insulti ad un poliziotto

Il difensore del Marsiglia si è presentato al raduno senza mascherina, un poliziotto lo ha richiamato, ma Gonzalez non l'ha presa bene...

Sta succedendo di tutto in questi giorni in casa Marsiglia. Prima i risultati deludenti, poi l'assalto da parte di centinaia di "tifosi" al centro d'allenamento, poi le dimissioni anticipate di André Vilas-Boas. Ma non è finita qua.

Nell'ambiente c'è molta tensione e lo si apprende anche da un episodio avvenuto oggi. In partenza per la sfida di stasera contro il Lens, il Marsiglia si è radunato come sempre di mattina, ma Alvaro Gonzalez ha fatto capire di non essere per niente sereno...

Come riporta 'Nice Matin', il difensore è stato richiamato da un poliziotto visto che non stava indossando la mascherina. Il giocatore non ne ha voluto sapere ed ha insultato l'agente di polizia senza mezzi termini: "Hijo de puta" (traduzione superflua).

Altro richiamo del poliziotto e altro rifiuto da parte di Alvaro Gonzalez, che ha messo la mascherina in un secondo momento soltanto dopo il richiamo di un componente della società.

Il difensore sarebbe stato multato e sarebbe stata anche presentata una denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale.