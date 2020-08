Marquez diventa allenatore: guiderà le giovanili dell'RSD Alcalà

Rafael Marquez, leggenda del calcio messicano, tenta l'avventura in panchina: sarà il nuovo allenatore delle giovanili dell'RSD Alcalà.

Per anni è stato una colonna del e della nazionale messicana: dopo il ritiro dal calcio giocato Rafael Marquez tenta la nuova avventura in panchina in qualità di allenatore. C'è la firma con gli spagnoli dell'RSD Alcalà, società di terza divisione, che gli affida la selezione giovanile.

Dopo aver completato il corso l'ex difensore riparte dunque dalle giovanili del club, fondato nel 1929 e situato a circa 30 chilometri da Madrid. Soddisfatto il diretto interessato, che ha commentato la firma sul nuovo contratto durante la conferenza stampa di presentazione:

🚨 NOTICIÓN 🚨

El 5 veces mundialista y ex jugador entre otros equipos del @FCBarcelona_es 𝗥𝗮𝗳𝗮 𝗠á𝗿𝗾𝘂𝗲𝘇 @RafaMarquezMX, entrenará al Cadete A de la @rsda_oficial 🇮🇩



📰 https://t.co/eHmhiJtSNx#ElEquipoDeAlcala #AlcalaDeHenares pic.twitter.com/kUhOICg0VQ — RSD ALCALA SAD (@rsda_oficial) August 3, 2020