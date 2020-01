Marotta sullo Scudetto: "Non siamo delle comparse, bisogna crederci"

L'amministratore delegato dell'Inter parla anche del calciomercato: "Ci sono delle occasioni e le coglieremo..."

Giuseppe Marotta esce in qualche modo allo scoperto sulla corsa al titolo del campionato, anche se, in termini di classifica, è ovvio che l' stia cercando di lottare per lo Scudetto.

Oggi l'amministratore delegato ha infatti parlato così dello Scudetto possibile dell'Inter.

"Certo, bisogna credere in questa realtà, non siamo delle comparse. Anche se è ovvio che ci sono avversari molto agguerriti, ma mancano ancora tante partite alla fine".

Sul calciomercato, Marotta non si sbilancia come sempre con nessun nome, ma con una semplice frase fa sperare i tifosi dell'Inter.