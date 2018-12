Marotta sul caso Nainggolan: "Indicazione di Spalletti, non va sul mercato"

L'amministratore delegato dell'Inter Marotta ha parlato del caso Nainggolan, specificando che la società non ha intenzione di vendere il giocatore.

La settimana che ha portato a Inter-Napoli è stata piuttosto tormentata sulla sponda nerazzurra. Il caso Nainggolan ha tenuto banco e l'esclusione per la partita decisa dall'Inter ha fatto molto rumore.

A chiarire la posizione della società nerazzurra è stato l'amministratore delegato Giuseppe Marotta, che nel pre-partita del big match di San SIro ha spiegato la situazione ai microfoni di 'Sky Sport', specificando che la decisione è stata concordata con Luciano Spalletti.

"La nostra posizione è quella del comunicato stampa, che racchiude motivazioni e decisioni. Quando dico ‘nostre’ intendo che abbiamo raccolto le indicazioni dell’allenatore, che è il leader del gruppo. Si è preso questo provvedimento perché era giusto prenderlo e chi sbaglia deve pagare".

Il caos che si è creato non avrà ripercussioni a livello di mercato, come avevano lasciato intendere alcuni audio trapelati nella giornata di ieri. Marotta ha comunque smentito ogni ipotesi di cessione, anche alla luce degli audio, su cui l'a.d. non si è sbilanciato.

"Il giocatore non sarà assolutamente ceduto, non penso che una storia del genere possa invalidare la società presa dalla società a luglio. Le dinamiche interne sono gestite da noi e anche per correttezza è giusto non parlarne in questa sede". L'articolo prosegue qui sotto

Marotta ha concluso che l'ex Roma è presente a San Siro per seguire il match contro il Napoli.