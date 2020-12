Marotta risponde a Conte: "Il mare non è in tempesta, siamo uniti"

Notte da dentro o fuori in per l' , che deve battere il Monchengladbach e sperare. Il tutto dopo la bella vittoria contro il .

Vittoria a cui però sono seguite nuove dichiarazioni di Conte, col tecnico che ha chiesto maggiore protezione alla società. Pronta, intervistato da 'Sky Sport', è arrivata la risposta di Marotta.

"Dobbiamo salire sulla stessa barca quando il mare è in tempesta e oggi non lo è, ci tengo a sottolinearlo. Ma siamo comunque sempre pronti alle difficoltà e questo fa parte delle virtù di un buon marinaio, di un buon comandante di una barca. Siamo tutti uniti da questo punto di vista”.

Marotta infine ribadisce la totale fiducia dell'Inter nel tecnico salentino e sprona la squadra a credere nella qualificazione.

"C’è sempre stata armonia. Lui è molto esigente ma vogliamo sia così e siamo felici di Conte. Improvvisamente il nostro è diventato il girone più equilibrato. L'ultima giornata diventa decisiva sia per passare il girone che per qualificarsi in ”.