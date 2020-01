Marotta punge la Roma: "Spinazzola con noi non ha fatto nessuna foto"

Prima della partita contro il , l'amministratore delegato dell' ha cercato di fare il punto sullo scambio saltato tra Spinazzola e Politano, dal suo punto di vista. Queste le parole di Marotta a 'Sky Sport'.

"Nel calcio le trattative, prima di essere concluse, devono passare attraverso l’espletamento di valutazioni tecniche, economiche, fisiche e mediche. Al termine di queste valutazioni l'Intersi è trovata nelle condizioni di non poter arrivare a una definizione. Io ho subito comunicato al mio collega omologo della che non si poteva arrivare a una firma contrattuale".

Poi da parte di Marotta arriva la stoccata alla Roma, rea secondo lui di aver pubblicato la foto di Politano con la sciarpa troppo presto.

"Il clamore mediatico che c'è stato per me è eccessivo. La foto fatta dalla Roma non dipende dalla nostra gestione. Spinazzola non ha fatto nessuna foto con noi, questa è una prima riflessione".