Marotta 'azzera' il mercato dell'Inter: "Non credo che a gennaio ci saranno cambiamenti"

Tante occasioni non sfruttate e distacco dalla vetta rimasto inalterato: l'Inter può avanzare tante recriminazioni in merito al derby pareggiato col Milan, che ha così conservato il vantaggio di sette punti sui cugini e il primato, condiviso sempre col Napoli.

Della stracittadina e non solo ha parlato Giuseppe Marotta ai microfoni di 'Rai Radio 1', sottolineando anche i meriti e la forza degli avversari.

"Questa partita è stata uno spot bellissimo per tutto il calcio italiano, poi è chiaro che il rammarico per non aver vinto rimane. Il campionato è in una fase interlocutoria: il Milan è cresciuto molto con Pioli e, ad oggi, ha un ruolo importante nella corsa per lo Scudetto. Bisogna prenderne atto"