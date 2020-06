Marotta frena Lautaro: "Barcellona? Magari quando sarà più pronto"

L'amministratore delegato dell'Inter alla 'Gazzetta dello Sport': "Spero che il Barcellona non paghi la clausola. Tonali più abbordabile di Chiesa".

L' prepara la ripresa della stagione, che sarà di fuoco tra la Coppa ed il recupero di contro la . Intanto tra i piani alti della dirigenza c'è chi pensa già al calciomercato: Giuseppe Marotta.

L'amministratore delegato nerazzurro si è raccontato alla 'Gazzetta dello Sport' e al 'Corriere della Sera', cominciando a parlare soprattutto di un tema molto caldo come quello riguardante Lautaro Martinez.

"Lui vuole il ? Ci confronteremo con lui, dobbiamo fargli capire che una possibilità del genere si può ripresentare in futuro, quando sarà più pronto. Il giocatore può aspettare e crescere con l’Inter".

"Sul suo futuro in questo momento è difficile pronunciarsi. Però a lui dico: resti concentrato sul presente, c’è una stagione che riprende, ci sono obiettivi da centrare, possiamo toglierci soddisfazioni, i giocatori devono essere protagonisti. Non c’è la volontà della proprietà di vendere Lautaro: è giovane, ha il futuro dalla sua ed è un elemento funzionale per Conte. Poi, certo, c’è una clausola... Non so cosa pensi il Barcellona, magari avranno anche delle alternative... Io spero che non paghino la clausola. E in caso di addio, al posto di Lautaro arriverà un giocatore di grande peso. Se parte Lautaro, arriverà un top player".

E un giocatore che potrebbe arrivare è Edinson Cavani, anche se l'operazione è complicata. Anche Tonalie e Chiesa sono due gioielli italiani che piacciono sempre all'Inter.

"Cavani? È una delle opportunità, è oggetto di monitoraggio essendo un calciatore in scadenza. Ma non abbiamo approfondito la questione: in questo momento è piuttosto lontano dall’Inter. Chiesa? La ha aspettative economiche elevate, ecco perché oggi non abbiamo avviato un confronto con loro. Anche di più di 70 milioni. Tonali è più abbordabile, un’operazione che si può costruire in maniera migliore. Ed è un ragazzo che è ancora in fase di crescita".

Poi nel calciomercato nerazzurro potrebbe inserirsi un vecchio amore come quello di Nicolò Zaniolo, magari intrecciandolo alla situazione Nainggolan. Ma Marotta non sembra aprire varchi.

"Zaniolo? Richiede un investimento elevatissimo, non ci sono le condizioni economiche per affrontare il discorso. Nainggolan? Non vogliamo svalutarlo. Rientrerà dal prestito, poi faremo delle valutazioni. Non c’è fretta di decidere".

Conclusione finale per l'operazione in uscita effettuata di recente, quella della cessione di Icardi, che soddisfa l'amministratore delegato dell'Inter.