Marotta e le ambizioni dell'Inter: "I tifosi vorrebbero vincere, ma servono programmi a lunga durata"

All'evento "Le sfide del calcio italiano" che si è tenuto a ha parlato Giuseppe Marotta, direttore generale dell'.

Uno degli argomenti toccati è stato quello delle aspettative di vittorie dei tifosi rapportate alla gestione della società. Marotta ha sottolineato che il club deve porsi obiettivi di lunga durata e parlato di 'cultura della sconfitta'.

"I tifosi, messi davanti ad una scelta, vorrebbero una società che vince al posto di una con i bilanci in attivo. Ma il club deve avere programmi a lunga durata. Occorre avere cultura della sconfitta, e in tal senso la mediaticità non aiuta per nulla. Si perde il senso critico e si attacca tutto e tutti".