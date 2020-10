Marotta dice la sua: "Allargare le rose? Sarebbe una situazione migliore"

L' è una delle squadre più colpite dal coronavirus, con tanti giocatori indisponibili: ultimo della lista è Hakimi. Giuseppe Marotta, prima della sfida di contro il , ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport'.

Si è soffermato sulla possibile ipotesi di allargare le rose, proprio per i troppi contagi da Covid-19.

"Abbiamo sottoscritto un protocollo rigido per giungere alla fine del torneo, ma bisogna giocare anche con dieci calciatori contagiati. Per questo motivo l’allargamento della rosa potrebbe favorire una situazione migliore rispetto a quella di oggi. Non dimentichiamoci che il calcio è anche spettacolo e avere a disposizione più scelte favorisce lo spettacolo".