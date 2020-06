Marotta confessa: "Dybala all'Inter? C'erano sensazioni per poterci arrivare"

L'amministratore delegato dell'Inter al 'Corriere della Sera' confessa il suo amore: "Dybala uno dei più grandi talenti. Ma è proiettato alla Juve".

Anche se Paulo Dybala non annuncia certezze sul suo futuro e sul rinnovo alla Juventus, Giuseppe Marotta crede che il giocatore sia ormai un leader della Vecchia Signora.

L'anno scorso, in estate, e avevano parlato di un possibile scambio tra Icardi e Dybala. In quel momento sembrava vantaggioso per entrambi, anche se poi si arenò tutto. Nonostante la voglia di Marotta, che infatti oggi al 'Corriere della Sera' confessa il suo amore per la Joya.

"Il mio sogno resta Dybala? È uno dei più grandi talenti. L’anno scorso c’erano sensazioni per poterci arrivare. Oggi è proiettato a diventare un grande leader della ".

Sul calciomercato che sarà invece, post-coronavirus, Marotta sembra abbastanza perentorio ed un po' pessimista.