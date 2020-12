Marotta chiude il discorso: "Lo Scudetto non è obbligatorio"

Il dirigente nerazzurro ha parlato dell'eliminazione dall'Europa: "C'è autocritica, ma anche margini di miglioramento".

Fuori dalla e neanche retrocesso in in virtù del quarto posto nel girone, l' punta tutto sul campionato. Per Conte concentrazione massima sulla , per provare a strappare il titolo dopo essere arrivato a -1 dalla nella scorsa estate.

Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha parlato prima della sfida contro il a proposito della situazione in casa nerazzurra, dove c'è ovviamente delusione per l'addio all'Europa, ma la consapevolezza di poter comunque fare qualcosa di grande.

A DAZN, Marotta ha spiegato:

Altre squadre

"Scudetto obbligatorio? No, è un ciclo iniziato solo l'anno scorso. Dico che tutto è migliorabile, c'è grande amarezza e anche delusione per la Champions, per noi e per i tifosi. Noi abbiamo l'obbligo di offrire il massimo dell'impegno per traguardi importanti. Dobbiamo migliorarci per forza".

Mancano di fatto ancora più cinque mesi alla fine dell'annata:

"Io dico che l'anno scorso abbiamo raggiunto traguardi importanti. Ora stiamo continuando, siamo ancora dentro a due competizioni da onorare. Ma tutto il lavoro dell'area tecnica sta producendo miglioramenti anche in chiave futura. C'è anche autocritica, che porta al fatto che ci sono margini di miglioramento".

In chiusura anche il discorso Eriksen, dal 1' contro il Cagliari dopo tantissima panchina: