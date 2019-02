Marotta chiama Wanda Nara: pedinamenti, minacce e presenza a 'Tiki Taka' a rischio

Marotta ha chiamato Wanda Nara per esprimere solidarietà e Mediaset valuta l'opportunità della sua presenza a Tiki Taka. Lei twitta: "Forza Inter".

Non sono sicuramente giornate facili per Wanda Nara che sabato ha subito un grosso spavento a causa di un lancio di sassi in direzione della sua auto, auto a bordo della quale c'erano peraltro anche i suoi figli.

La moglie-agente di Icardi, secondo quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport', fino a ieri sera non ha però denunciato quanto accaduto mentre avrebbe fatto sapere di essersi sentita seguita da qualcuno nei pressi della sua abitazione.

Un clima di paura che, nonostante le tensioni di questi giorni, ha indotto Marotta a chiamare Wanda Nara per esprimerle la sua solidarietà e quella dell'Inter in queste ore difficili.

Lo stesso Spalletti d'altronde in conferenza si era ovviamente schierato in difesa di Wanda Nara e aveva invitato la moglie di Icardi a denunciare l'episodio.

"Spero che venga preso l’autore . Però bisogna presentare denuncia, perché queste cose non vanno bene".

Secondo quanto riporta 'Il Corriere della Sera' tre auto avrebbero seguito quella di Wanda Nara e una di queste si sarebbe avvicinata scagliando il sasso. Inoltre la moglie di Icardi nei giorni scorsi avrebbe ricevuto sms di minacce.

Ecco perché nelle ultime ore Mediaset starebbe valutando l'opportunità della partecipazione di Wanda Nara a Tiki Taka, programma in cui l'argentina svolge il ruolo di opinionista dall'inizio di questa stagione televisiva.

Vai allo stadio, e oggi forza Inter 💙 https://t.co/5AXJxgmtBv — wan (@wandaicardi27) 17 febbraio 2019

Il tutto mentre anche nella famiglia Icardi la tensione è alle stelle come dimostra lo scambio social al veleno tra Mauro e la sorella Ivana, colpevole di avere precedentemente attaccato la stessa Wanda Nara.

Intanto domenica mattina la moglie-agente ha lanciato qualche messaggio distensivo via social invitando una tifosa a recarsi a 'San Siro' per tifare Inter e ritwittando i messaggi d'amore per Icardi con due cuori nerazzurri. La tempesta è alle spalle?