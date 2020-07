Marotta sul caso Brozovic: "È stato multato, poi valuteremo"

L' si gioca una partita fondamentale contro il , alla caccia di punti importanti per risalire al secondo posto. Senza Lukaku, Eriksen e Skriniar.

Giuseppe Marotta nel prepartita ha parlato delle scelte di Conte, spiegando che sono state dettate dal turnover piuttosto che da valutazioni tecniche.

Tema del fine settimana è stato il caso Brozovic, con il ritiro della patente dopo la positività all'alcol test. L'AD nerazzurro ha chiesto rispetto per il resto del gruppo.

C'è anche la conferma della fiducia per Antonio Conte, dopo che alcune voci negli ultimi giorni volevano il tecnico lontano dalla panchina.

"L'obiettivo di Conte era valorizzare le risorse e migliorare la situazione, ci stiamo riuscendo e non possiamo che essere soddisfatti. Il massimo non esiste, si può sempre migliorare. Conte lo sa, il lavoro sin qui è stato ottimo ma possiamo migliorarci avvicinandoci alla . Credo che non ci saranno cambiamenti, da parte della società c'è grande soddisfazione".